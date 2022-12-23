Анри – о Холанде: «В «Ман Сити» у него будет матч с шестью голами»
Холанд продолжает рвать и метать – забил уже 24 мяч за «Манчестер Сити» в 19 матчах
Впечатляющая статистика
23 декабря 10:00
Эрлинг Холанд / Фото: ВВС
Состоялся первый топ-матч в Европе после завершения ЧМ-2022 – в 1/8 финала Кубка английской лиги Манчестер Сити одолел Ливерпуль (3:2).
Первый мяч «горожан» в этой встрече забил форвард Эрлинг Холанд. Это уже 24 мяч норвежца в сезоне в 19 матчах. Впечатляющая статистика.
Уже известен соперник Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка лиги.
Комментарии 0