Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал массированный вражеский обстрел Киева в ночь на 17 июня. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

Дорогие киевляне, дорогие украинцы! Прошлой ночью наш город и другие регионы Украины пережили очередную ужасную атаку. По Киеву было выпущено сотни вражеских целей. Есть разрушения, раненые и, к сожалению, погибшие. От имени всего ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами.

Сегодня, как никогда, важно оставаться едиными, сильными и с верой в Победу. Символы нашей несокрушимости, нашей культуры, нашей жизни врагу никогда не удастся уничтожить. Киев стоит. Украина держится. И мы обязательно победим.

ФК «Динамо» — это не просто команда. Это часть большого украинского сердца. Мы рядом с каждым из вас. Мы вместе с нашими воинами, охранниками неба, спасателями, волонтёрами, всеми, кто защищает нашу землю. Мы гордимся вами. Мы верим в вас.

Сила — в правде, сила — в единстве. Берегите себя и своих близких. Слава Украине!