Клопп отметил прогресс «Арсенала», вспомнив о Зинченко

Юрген Клопп / Фото: Twitter

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в АПЛ. Его цитирует Sky Sports.

Я должен сказать, что очень уважаю его. В Арсенале хватает талантливых футболистов. О Мартинелли мы знали еще до его переезда в Англию, с Мартином Эдегором я разговаривал, когда ему было 15, когда весь мир хотел его, а он выбрал "Реал". Я помню, как мы сидели за столом с отцом и все были очень взволнованы.

Сака невероятный с первого дня. И Габриэль Жезус! Если кто-то и знал, насколько хорош он может быть не в футболке Сити, то это был Микель, потому что он с ним работал. То же касается и Зинченко. О том, что Томас Парти очень классный, мы все знали, когда он играл в Атлетико.

В Арсенале отличная слаженная линия обороны, они знают, как хотят защищаться. Это молодая очень интересная команда, которая делает все очень хорошо, и они по праву находятся там, где находятся прямо сейчас. Теперь мы едем к ним в гости.

Понятно, что мы не думаем о прошлогодних матчах с Арсеналом, поскольку в этом нет смысла, но мы будем пытаться доставить им проблем. С нетерпением жду игры».