Клопп отметил прогресс «Арсенала», вспомнив о Зинченко
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в АПЛ. Его цитирует Sky Sports.
«Очень хорошую работу сделал Артета. Когда тебе как тренеру нужно время, редко кто тебе его даст, и, возможно, не все из нас заслуживают этого, потому что ты должен быть хорошим, чтобы использовать это время — и Микель это сделал .
Я должен сказать, что очень уважаю его. В Арсенале хватает талантливых футболистов. О Мартинелли мы знали еще до его переезда в Англию, с Мартином Эдегором я разговаривал, когда ему было 15, когда весь мир хотел его, а он выбрал "Реал". Я помню, как мы сидели за столом с отцом и все были очень взволнованы.
Сака невероятный с первого дня. И Габриэль Жезус! Если кто-то и знал, насколько хорош он может быть не в футболке Сити, то это был Микель, потому что он с ним работал. То же касается и Зинченко. О том, что Томас Парти очень классный, мы все знали, когда он играл в Атлетико.
В Арсенале отличная слаженная линия обороны, они знают, как хотят защищаться. Это молодая очень интересная команда, которая делает все очень хорошо, и они по праву находятся там, где находятся прямо сейчас. Теперь мы едем к ним в гости.
Понятно, что мы не думаем о прошлогодних матчах с Арсеналом, поскольку в этом нет смысла, но мы будем пытаться доставить им проблем. С нетерпением жду игры».
Матч «Арсенал – «Ливерпуль» в 10-м туре АПЛ состоится 9 октября, начало – в 18:30.
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