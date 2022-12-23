Клопп раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Сити»

Юрген Клопп / Фото: ВВС

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп остался недоволен судейством в матче 1/8 финала Кубка лиги с Манчестер Сити (2:3). Специалиста цитирует Sky Sports.

Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть.

Была пара эпизодов с офсайдами, когда все на стадионе были убеждены, что там вне игры. Но мы, пожалуй, никогда об этом не узнаем, потому что не сможем посмотреть повтор.

Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было применять ВАР на некоторых стадионах. Но здесь, на матче «Сити» – Ливерпуль», есть все технические возможности, так почему бы нам не использовать их?