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Клопп раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Сити»

Тренер «Ливерпуля» считает, что ВАР нужен на всех матчах
Футбол Премьер-Лига (Англия)
23 декабря 10:30
Клопп раскритиковал судейство после матча с «Манчестер Сити»
Юрген Клопп / Фото: ВВС

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп остался недоволен судейством в матче 1/8 финала Кубка лиги с Манчестер Сити (2:3). Специалиста цитирует Sky Sports.

У Холанда в начале матча был офсайд. Он был, я вам говорю. Это задает тон игре. Был офсайд, но флажок не поднят, и это вызывает у вас плохое предчувствие.

Судьи привыкли к ВАР, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких эпизодах казалось, что они ждали подсказки или думали, что ВАР все еще есть.

Была пара эпизодов с офсайдами, когда все на стадионе были убеждены, что там вне игры. Но мы, пожалуй, никогда об этом не узнаем, потому что не сможем посмотреть повтор.

Я понимаю, что в предыдущих раундах невозможно было применять ВАР на некоторых стадионах. Но здесь, на матче «Сити» – Ливерпуль», есть все технические возможности, так почему бы нам не использовать их?

Напомним, во время матчей Кубка лиги в Англии ВАР не используется.

Уже известен соперник Манчестер Сити в четвертьфинале Кубка лиги.

Обзор матча Манчестер Сити – Ливерпуль.

Петр Приходько
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Юрген Клопп Ливерпуль

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