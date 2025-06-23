Павел Василенко

Американский акционер Джон Текстор продал свою долю в английском футбольном клубе Кристал Пэлас, увеличив шансы команды на выход в Лигу Европы. Текстор также владеет долей во французском клубе Лион, хотя правила запрещают двум клубам одного акционера участвовать в соревновании.

Кристал Пэлас, казалось, не подпадает под действие правил УЕФА о множественном владении, но Текстор продал 45 процентов акций клуба владельцу New York Jets Вуди Джонсону. Сообщается, что сделка стоит от 187 млн евро до 222 млн евро, при условии утверждения Английской Премьер-лигой.

Кристал Пэлас квалифицировался в Лигу чемпионов, одержав победу в финале Кубка Англии над Манчестер Сити. Текстор, который также владеет значительной долей в бразильском клубе Ботафого через свою группу Eagle Football Holdings, первоначально инвестировал в Кристал Пэлас в 2021 году, сообщает AP.