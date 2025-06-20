23-летний форвард киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ванат может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации TransferFeed, основным претендентом на украинского нападающего стал английский Сандерленд, который сумел опередить другие клубы АПЛ в борьбе за его подпись. Динамо оценило своего игрока в 25 миллионов евро, и «черные коты» готовы выплатить заявленную сумму.

В прошлом сезоне 2024/25 Ванат отличился 21 голом и девятью результативными передачами в 45 матчах за киевлян во всех соревнованиях.

Действующий контракт с Динамо рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Ранее Ванат прокомментировал вылет из молодежного чемпионата Европы.