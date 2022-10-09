Клуб МЛС готов платить Роналду 30 миллионов фунтов в год

Команда Бекхэма зовет португальца в США

Фото: Sky Sports

«Интер» Майами продолжает переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В переговорах участвует сам Дэвид Бекхэм. Он хочет, что португалец играл в его команды уже с нового года.

Как сообщает Daily Star, Роналду готовы платить 30 миллионов фунтов в год. Это может стать рекордной зарплатой в МЛС.

Сам Криштиану хочет продолжить играть в Европе и в Лиге чемпионов. Правда, он сомневается, что переход в одну из таких команд будет возможен зимой.

На счету 37-летнего игрока один гол и один ассист в 9 матчах нынешнего сезона.