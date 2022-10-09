Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
00:50
Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Клуб МЛС готов платить Роналду 30 миллионов фунтов в год

Команда Бекхэма зовет португальца в США
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 октября 12:50
Клуб МЛС готов платить Роналду 30 миллионов фунтов в год
Фото: Sky Sports

«Интер» Майами продолжает переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В переговорах участвует сам Дэвид Бекхэм. Он хочет, что португалец играл в его команды уже с нового года.

Как сообщает Daily Star, Роналду готовы платить 30 миллионов фунтов в год. Это может стать рекордной зарплатой в МЛС.

Сам Криштиану хочет продолжить играть в Европе и в Лиге чемпионов. Правда, он сомневается, что переход в одну из таких команд будет возможен зимой.

На счету 37-летнего игрока один гол и один ассист в 9 матчах нынешнего сезона.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Интер Майами Дэвид Бекхэм

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Роналду недоволен главным тренером МЮ
Роналду недоволен главным тренером МЮ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 октября 07:44
Не Месси и не Роналду. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира
Не Месси и не Роналду. Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира
Футбол В мире
07 октября 20:51
Тен Хаг: «В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать»
Тен Хаг: «В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать»
Футбол Лига Европы UEFA
07 октября 11:55
Фейл дня. Роналду с нескольких метров не забил в пустые ворота в матче Лиги Европы
Фейл дня. Роналду с нескольких метров не забил в пустые ворота в матче Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
07 октября 10:37
Роналду планирует покинуть МЮ зимой
Роналду планирует покинуть МЮ зимой
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 октября 12:20

Новости: Футбол

«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
«Барселона» одержала победу и опередила «Реал» перед «Эль-Класико»
Примерa (Испания)
09 октября 23:57
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»
Серия А (Италия)
09 октября 23:42
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1. «Ренн» разгромил «Нант» перед матчем с «Динамо», «Лилль» одолел «Ланс»
Лига 1 (Франция)
09 октября 23:41
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Миколенко не смог вновь сдержать Роналду. МЮ одержал волевую победу над «Эвертоном»
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 22:56
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига. «Фрайбург» подарил «Униону» единоличное лидерство. «Бавария» отстает на четыре очка
Бундеслига (Германия)
09 октября 22:28
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Луческу назвал причину, по которой «Динамо» не может доминировать на футбольном поле
Украинская Премьер-лига
09 октября 21:51
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примера. «Сосьедад» одолел «Вильярреал», «Бетис» сделал подарок «Атлетико»
Примерa (Испания)
09 октября 21:27
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Сенсация была близка. «Наполи» вырвал победу у новичка и опередил «Аталанту» во главе таблицы
Серия А (Италия)
09 октября 20:56
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
«Ливерпуль» дважды отыгрывался, но «Арсенал» без Зинченко отстоял лидерство в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
09 октября 20:31
Все новости

Популярные новости

Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Поворознюк: «Горжусь, что я сидел»
Футбол Украинская Премьер-лига
06 октября 18:54
9
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Джошуа выйдет в ринг 17 декабря
Бокс Профессиональный бокс
05 октября 07:20
1
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Украинец Безус, побывав в нокдауне, все же уничтожил своего соперника
Бокс Профессиональный бокс
09 октября 07:59
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Холанд зарабатывает космические деньги в «Ман Сити» за неделю. Все благодаря высокой результативности
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07 октября 10:58
1
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Сломала систему. Нападающая сборной россии продолжает троллить власть в соцсетях
Футбол
04 октября 12:17
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
Чимаева не выпускают из россии. У звезды UFC и друга кадырова в санкт-петербурге изъяли паспорт
MMA
04 октября 19:31
Все новости