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Клуб МЛС готов платить Роналду 30 миллионов фунтов в год
Команда Бекхэма зовет португальца в США
09 октября 12:50
Фото: Sky Sports
«Интер» Майами продолжает переговоры с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В переговорах участвует сам Дэвид Бекхэм. Он хочет, что португалец играл в его команды уже с нового года.
Как сообщает Daily Star, Роналду готовы платить 30 миллионов фунтов в год. Это может стать рекордной зарплатой в МЛС.
Сам Криштиану хочет продолжить играть в Европе и в Лиге чемпионов. Правда, он сомневается, что переход в одну из таких команд будет возможен зимой.
На счету 37-летнего игрока один гол и один ассист в 9 матчах нынешнего сезона.
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