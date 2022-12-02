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Клуб Серии А предлагает на миллион меньше за Довбыка, чем просит «Днепр-1»

Но есть потенциально выгодное условие
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 10:29
Клуб Серии А предлагает на миллион меньше за Довбыка, чем просит «Днепр-1»
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Клуб Серии А вышел на контакт с окружением нападающего «Днепра-1» Артема Довбыка. Об этом сообщает TuttoSalernitana.

По информации источника, «Салернитана» готова заплатить за форварда 7 миллионов евро вместо 8, которые хочет украинский клуб. Итальянцы рассматривают аренду с правом выкупа, но процентом от следующей перепродажи.

Действующий контракт 25-летнего игрока рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что в «Салернитане» хотят видеть Довбыка уже зимой.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Салернитана

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