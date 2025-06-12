Клуб УПЛ намагається зберегти свого тренера на следующий сезон

Ровенский клуб Верес планирует сохранить на посту главного тренера Олега Шандрука. Сам наставник подтвердил, что сейчас ведет переговоры с руководством команды. Действующий контракт специалиста рассчитан до 30 июня.

«Думаю, что мы как раз до 30 июня все решим. Главное, что есть желание тренерского штаба и спортивного департамента: и спортивный директор, и президент, и руководство клуба настроены работать и дальше. Некоторые моменты, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, мы решим. Сейчас все планируем на будущий сезон – сборы, подготовка, поэтому я думаю, что все будет хорошо», – сообщил Шандрук для ТаТоТаке.

Шандрук возглавил команду в декабре 2023 года. Ранее он уже работал с молодежным составом Вереса и занимал пост главного тренера в период с 2018 по 2019 год.

В завершившемся сезоне Верес набрал 36 очков и занял девятое место в турнирной таблице.

Ранее стало известно, какие товарищеские матчи проведет Верес.