Ревера 1908 приостановила свое участие во Второй лиге. При этом, пресс-служба клуба заявляет, что профессиональный статус был сохранен.

В конце сезона Группа компаний, которая поддерживала профессиональное направление, пересмотрела свое видение спонсорства и решила сосредоточить внимание на поддержке Вооруженных Сил Украины. В связи с этим клуб обратился в Профессиональную футбольную лигу Украины с просьбой о приостановке участия главной команды во Второй лиге сезона 2025/2026.

При этом ФК «Ревера 1908» сохраняет профессиональный статус. В период реструктуризации главная команда будет участвовать в официальных любительских соревнованиях, что позволит сохранить игровую практику, клубную идентичность и внутреннюю динамику.

Клуб не отклоняется от своих стратегических планов. Формирование обновленного состава команды будет происходить на базе игроков главной и второй команд, с учетом возможных кадровых изменений. Мы ведем индивидуальное общение с футболистами, чтобы обеспечить прозрачность решений и сохранить ценное игровое ядро клуба.

Вся структура и масштабы деятельности Академии (Revera 1908 Academy), детско-юношеской спортивной школы (Revera 1908 School) и направления Revera Kids остаются неизменными. Эти образовательные-спортивные подразделения являются стратегическим ядром клуба, и мы прилагаем максимальные усилия для сохранения всех организационных и спортивных условий, высокого уровня подготовки и непрерывности соревновательного процесса.

После выхода партнера из процесса финансирования клуб начал активный поиск нового стратегического партнера, который будет готов поддержать развитие молодежного и образовательного направлений в соответствии с философией и долгосрочными целями ФК «Ревера 1908».

Несмотря на временный перерыв в участии во Второй лиге, все амбициозные планы по развитию спортивного направления остаются неизменными. Это подчеркивает введение в организационную структуру должности Директора по стратегическому развитию спорта, которую занимает Марцин Габор.

Нашей ключевой целью на ближайшие годы является полная спортивная трансформация, основанная на многосторонней профессионализации и развитии всего Спортивного Департамента, вовлеченных специалистов, всех команд и нескольких сотен игроков в структуре клуба. Мы сосредоточены на том, чтобы ФК «Ревера 1908» имел полностью концептуализированную спортивную модель, основывался на унифицированных футбольных принципах и одновременно действовал на европейском футбольном рынке, реализуя ряд инновационных проектов.

Мы уже разработали детальный план действий и стремимся вернуться в профессиональную лигу хорошо подготовленными. Клуб открыт к новым партнерствам и заинтересован в сотрудничестве с компаниями, организациями и людьми, которые разделяют наш подход к развитию спорта и молодежи. В будущем мы стремимся перейти к мультипартнерской модели, которая позволит обеспечить устойчивое развитие клуба без зависимости от одного источника поддержки.