Украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин получил тяжелую травму колена во время тренировки. Как сообщил польский журналист Камиль Глембовский, у футболиста диагностирован разрыв крестообразных связок.

Это означает, что Кочергин не сможет играть по крайней мере полгода, а реабилитация может затянуться еще дольше в зависимости от хода восстановления.

29-летний игрок присоединился к Ракуву в марте 2022 года и за это время провел 133 матча, в которых забил 25 голов и отдал 13 результативных передач. До перехода в Польшу он выступал за Зарю и Днепр.

Этой весной Кочергин подписал новый контракт со своим клубом, но теперь будет вынужден сосредоточиться на длительном восстановлении.