«Колос» нанес «Вересу» второе поражение кряду и вплотную приблизился к зоне еврокубков
В десятом туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле переиграл «Верес».
С самого начала матча на поле была равная игра. Ощутимого преимущества не было ни у одной из команд.
Однако решающими стали восемь минут второго тайма. Ильин открыл счет, а Чоботенко удвоил разрыв.
«Колос» набрал 15 очков и обошел «Верес» на один балл, имея игру в запасе. Отставание от четвертой «Александрии» составляет два пункта.
УПЛ, 10 тур
«Колос» – «Верес» 2:0
Голы: Ильин, 68, Чоботенко, 76
«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский (Богданов, 75), Кузык (Болбат, 66), Смирный (Исаенко, 80), Ильин, Лысенко (Попов, 66).
«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Клец (Лебеденко, 78), В. Шарай, С. Шарай (М. Шестаков, 85), Дахновский, Гайдучик (Сергийчук, 71).
Предупреждения: Ориховский, 18 – Дахновский, 63, Курко, 90+1
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