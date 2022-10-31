«Колос» нанес «Вересу» второе поражение кряду и вплотную приблизился к зоне еврокубков

Решающими стали два гола за восемь минут второго тайма

Фото - УПЛ

В десятом туре украинской Премьер-лиги «Колос» на своем поле переиграл «Верес».

С самого начала матча на поле была равная игра. Ощутимого преимущества не было ни у одной из команд.

Однако решающими стали восемь минут второго тайма. Ильин открыл счет, а Чоботенко удвоил разрыв.

«Колос» набрал 15 очков и обошел «Верес» на один балл, имея игру в запасе. Отставание от четвертой «Александрии» составляет два пункта.

УПЛ, 10 тур

«Колос» – «Верес» 2:0

Голы: Ильин, 68, Чоботенко, 76

«Колос»: Волынец, Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский (Богданов, 75), Кузык (Болбат, 66), Смирный (Исаенко, 80), Ильин, Лысенко (Попов, 66).

«Верес»: Когут, Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун, Кучеров, Клец (Лебеденко, 78), В. Шарай, С. Шарай (М. Шестаков, 85), Дахновский, Гайдучик (Сергийчук, 71).

Предупреждения: Ориховский, 18 – Дахновский, 63, Курко, 90+1