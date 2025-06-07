Колос окончательно снял тренерский вопрос с повестки дня

Исполняющий обязанности главного тренера Колоса Руслан Костышин получит новый долгосрочный контракт, сообщает Sport.ua.

Ковалевцы начнут подготовку к новому сезону 24 июня. За время летнего предсезонного периода запланировано 6 контрольных встреч.

В межсезонье Колос планирует усилиться 4-5 новобранцами. Сейчас решается вопрос, останутся ли в Колосе Боливар, Алексей Сидоров и Эдуард Козик, у которых закончился срок аренды.

Также Колос возвращает из аренды Олега Ильина (Оболонь) и Антона Салабая (Ворскла).

Лидер Колоса оценил шансы молодежки успешно провести Евро-2025.