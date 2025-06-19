Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа прокомментировал ничью в матче стартового тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 против Аль-Хиляля (1:1). Слова бельгийца передает AS.

В первом тайме мы играли слишком медленно. Нам было трудно найти ритм игры. Пенальти был немного бессмысленным. Потом мы играли быстрее и динамичнее. Если сохраним уровень второй половины, это должно нам помочь.

Вальверде в эпизоде с пенальти пробил очень сильно, а Бону бросился чуть раньше и чуть не пропустил из-за этого. Феде должен держать голову высоко – нужно двигаться дальше.

У нас еще остались автоматизмы времен Анчелотти, и это не меняется за четыре дня. Нам не хватало контроля мяча, мы слишком много бегали за ним. Нужно стремиться к серийным передачам, а не всегда идти напролом. Вини, Родриго, Браим... у них есть качество. Во втором тайме мы действовали довольно хорошо, но не смогли победить.

Дебют Трента и Хейсена? Думаю, они справились хорошо, и если что-то нужно исправить – мы это сделаем.