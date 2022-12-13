«Тоттенхэм» вновь хочет подписала Траоре
Конте близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
Переговоры пройдут в ближайшее время
13 декабря 21:28
Фото: Getty Images
«Тоттенхэм» близок к продлению контракта с тренером Антонио Конте.
Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. Обе стороны пока не спешат подписывать контракт.
Итальянец поставил условия, что останется в команде лишь при гарантии усиления в январе и летом. Переговоры пройдут в ближайшее время, сообщает The Athletic.
На Конте уже имеет вид «Ювентус», но там сменилось руководство.
Он возглавил «Шпоры» в 2021-м году и сумел в прошлом сезоне завершить его в зоне Лиги чемпионов.
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