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Конте близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Переговоры пройдут в ближайшее время
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13 декабря 21:28
Конте близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»
Фото: Getty Images

«Тоттенхэм» близок к продлению контракта с тренером Антонио Конте.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. Обе стороны пока не спешат подписывать контракт.

Итальянец поставил условия, что останется в команде лишь при гарантии усиления в январе и летом. Переговоры пройдут в ближайшее время, сообщает The Athletic.

На Конте уже имеет вид «Ювентус», но там сменилось руководство.

Он возглавил «Шпоры» в 2021-м году и сумел в прошлом сезоне завершить его в зоне Лиги чемпионов.

Андрей Усмонов
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Тоттенхэм Антонио Конте

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