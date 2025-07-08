Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри высказался о начале второго периода на посту главного тренера россонери. Его слова приводит Football Italia.

Чтобы достичь результатов, нужно быть единым целым, нести ответственность перед таким большим клубом, как Милан. Мы ежедневно общаемся с руководством, обсуждаем динамику. Сегодня утром провели первую тренировку, днем будет еще одна. Начинается это фантастическое приключение: я очень доволен и полон энтузиазма. С большим вдохновением я вернулся в Милан.

Моя цель - создать условия для игроков, чтобы они могли показывать выдающиеся результаты. Клуб должен быть единым целым, поддерживать команду, и я уверен, что так и будет. Состав Милана очень сильный, клуб следит за всеми ситуациями, и главное сейчас - быть в лучшей форме к 31 августа. Первые шесть месяцев важны, чтобы создать лучшие условия для того, чтобы в марте бороться за цели. Главная цель Милана - вернуться в Лигу чемпионов, так что в марте мы должны быть на нужных позициях.

Я выбрал Милан, потому что очень привязан к нему. Когда мне позвонили Таре и Фурлани, я сразу с ними встретился, был полон энтузиазма, и за час мы все решили, - рассказал Аллегри.