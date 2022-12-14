Корниенко: «Моя травма – самая плохая, которая только может быть у футболиста»

Фото: ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко признался пресс-службе клуба, что не хочет вспоминать день, когда получил травму колена.

Не хочется вспоминать этот день. Те мои эмоции, крики, боли. Никому не хочется пожелать такого.

Я сразу понял, что это нечто серьезное. Такой резкой боли у меня никогда не было в жизни. Почувствовал, что колено словно перевернулось».