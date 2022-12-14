Еще один экс-тренер «Шахтера» претендует должность наставника Португалии
Корниенко: «Моя травма – самая плохая, которая только может быть у футболиста»
Защитник проведет вне футбола более шести месяцев
14 декабря 20:28
Фото: ФК Шахтер
Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко признался пресс-службе клуба, что не хочет вспоминать день, когда получил травму колена.
«Это неприятный футбольный момент, когда тебе нужно много времени на восстановление. Моя травма – самая плохая, которая только может быть у футболиста.
Не хочется вспоминать этот день. Те мои эмоции, крики, боли. Никому не хочется пожелать такого.
Я сразу понял, что это нечто серьезное. Такой резкой боли у меня никогда не было в жизни. Почувствовал, что колено словно перевернулось».
Он пропускает более шести месяцев из-за травмы.
Вероятно, в нынешнем сезоне защитник не сыграет.
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