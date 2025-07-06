Главный тренер дортмундской Боруссии Нико Ковач призвал ФИФА сделать выводы после Клубного чемпионата мира, который проходит в США. По его словам, матчи турнира часто играются в дневное время, когда на улице очень жарко. Это удобно для европейских телезрителей, однако сложно для футболистов.

Мне было предложено более позднее время начала матчей на чемпионате мира – 2026. Фанаты хотят видеть захватывающий и динамичный футбол. Когда слишком жарко, показывать такой футбол сложно.

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира Боруссия уступила мадридскому Реалу со счетом 2:3. Матч стартовал в 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву).

Чемпионат мира 2026 года пройдет летом в США, Канаде и Мексике и станет первым турниром, где сыграют 48 сборных вместо 32. Ожидается, что большинство матчей в США будут проводиться именно днем, чтобы трансляции удобно смотрели в Европе. Однако организаторы уже получили рекомендации медицинских комиссий ФИФА избегать самых жарких часов, особенно в штатах юга и запада США.

Дортмундская Боруссия выбыла из КЧМ-2025, проиграв в 1/4 финала Реалу (2:3).