Основатель Руха Григорий Козловский высказался о выборе в пользу Ивана Федика, который во второй раз возглавил желто-черных. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Когда мы впервые назначили Ивана Федика, я сказал, что это очень талантливый молодой наставник, и, пожалуй, его единственным минусом тогда был недостаток опыта. Иван Зинонович обладает невероятным потенциалом, и я искренне верю, что ему удастся как можно лучше проявить себя в качестве главного тренера первой команды, ведь теперь у него этот опыт есть. Виталий Пономарёв и его штаб обучили наших игроков важным игровым компонентам и сделали значительный вклад в развитие клуба. Теперь Иван Федик поделится с командой своим видением футбола и игровыми принципами, и, думаю, "Рух" станет лишь сильнее, - рассказал Козловский.

В период с 2020 года по 2021 год Федик уже возглавлял первую команду желто-черных и впервые в истории вывел её в украинскую Премьер-лигу.

После этого специалист выполнял в клубе функции директора по футболу, а в сезоне 2024/25 возглавлял Рух-2, с которым занял второе место в группе A Второй лиги.