Сергей Стаднюк

Полузащитник Юрий Вакулко покинул Кривбасс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта с 27-летним хавбеком истекает в конце июня. Было решено его не продлевать.

Вакулко присоединился к Кривбассу летом 2023 года. За это время полузащитник провел 46 матчей в красно-белой футболке, записав на свой счет 2 голевые передачи: 41 встречу в чемпионате Украины, 1 в Кубке, а также по 2 матча в Лиге Европы и Лиге конференций. В прошлом сезоне Вакулко сыграл 19 матчей в Премьер-лиге, проведя на поле 1 446 минут. Вместе с ним команда завоевала историческую «бронзу» УПЛ и вернулась в еврокубки после 24-летнего перерыва.

Юрий является воспитанником одесской ДЮСШ-11, позже – Академии Днепра. В 18 лет дебютировал в Премьер-лиге за Днепр, отметившись голом в матче против Волыни. В составе юношеских сборных Украины провел 20 матчей и забил 2 гола. Также выступал за Партизан, Арсенал Киев, Днепр-1 и Ригу.

Ранее Кривбасс попрощался с полузащитником Максимом Луневым.