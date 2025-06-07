Кривбасс официально попрощался с игроком, который дважды был подопечным Вернидуба.

Сергей Стаднюк

Полузащитник Максим Лунёв покинул Кривбасс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек присоединился к клубу в разгар дебютного сезона Кривбасса в украинской Премьер-лиге сезона-2022/2023. Ему быстро удалось завоевать место в стартовом составе.

За два с половиной года в футболке криворожцев Лунёв сыграл 54 матча во всех турнирах: 49 в УПЛ, 1 в Кубке, 2 в Лиге Европы и 2 в Лиге конференций. В его активе — 5 забитых мячей и 1 ассист. В сезоне 2024/2025 27-летний хавбек провел 20 игр и отметился результативной передачей.

Лунёв является воспитанником никопольского футбола и имеет опыт выступлений за сборные Украины разного возраста: U-18 (4 матча, 1 гол), U-19 (5 матчей), U-21 (15 матчей). После дебюта во взрослом футболе за Днепр перебрался в Зорю, где с 2017 по 2019 год работал под руководством Юрия Вернидуба.

Напомним, специалист также покинул Кривбасс в это межсезонье.