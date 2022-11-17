Защитник «Кривбасса»: «У нас была некоторая психологическая пропасть»
«Кривбасс» сообщил, что проведет два матча УПЛ в Кривом Роге
Один из них – с «Днепром-1»
17 ноября 13:10
Фото: ФК Кривбасс
«Кривбасс» через свой сайт сообщил, что проведет два матча УПЛ в Кривом Роге.
«Вчера был действительно решающий день! Наши совместные усилия достигли успеха и теперь мы можем сказать, что наконец-то этот день настал! «Кривбасс» возвращается домой.
Действительно, к этому долгожданному событию многие приложили усилия. Но мы не будем перечислять всех. Только скажем о главных «виновниках» возвращения домой – наших воинах ВСУ! Спасибо вам, ребята!»
20 ноября команда сыграет с «Металлистом-1925», а 28-го – против «Днепра-1».
«Кривбасс» покинул зону вылета после двух побед подряд.
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