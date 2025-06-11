Кривбасс в среду попрощался с Понеделником
Можно было позавчера
6 минут назад
Андрей Понеделник / Фото - ФК Кривбасс
Защитник Андрей Понеделник покинул Кривбасс. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
После трёх сезонов сотрудничества 28-летний футболист попрощался с представителем УПЛ. Контракт, действующий до конца июня, было решено не продлевать.
С июля 2022 года Понеделник провёл в составе криворожского клуба 82 официальных матча. В них игроку удалось отметиться 5 голами и 2 результативными передачами.
В период пребывания игрока в Кривбассе клуб вернулся в УПЛ, завоевал бронзовые медали чемпионата Украины и провёл матчи в еврокубках. В частности, против будущего финалиста Лиги конференций – Бетиса.
Ранее голкипер Кривбасса откровенно признался, что имеет предложения и покинет клуб.