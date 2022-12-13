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Кривенцов: «Готов возглавить новую команду»

Тренер покинул «Металлист-1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 17:28
Кривенцов: «Готов возглавить новую команду»

Тренер Валерий Кривенцов сообщил, что покинул «Металлист-1925».

«Сейчас я – в поиске работы. Готов возглавить новую команду, есть огромное желание работать на тренерском поприще. К сожалению, пока серьезных предложений не было. С руководителями некоторых отечественных клубов состоялся диалог, но до реальных шагов дело не дошло. С «Металлистом 1925» прекратили сотрудничество по обоюдному соглашению, разошлись нормально, цивилизованно. После этого я уже отдохнул, и готов к новому вызову.

В настоящее время нахожусь в Киеве. Следил за матчами чемпионата Украины, но групповой этап ЧМ-2022 видел мало – из-за занятости и отключения света».


Кривенцов ушел из команды еще до окончания первой половины сезона.

В команде его заменили Эдмар и Олег Голодюк.

Источник: footboom Андрей Усмонов
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Металлист 1925 Валерий Кривенцов

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