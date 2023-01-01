Экс-игрок «Ливерпуля»: «С уходом Бензема у «Реала» образуется огромная дыра, они захотят подписать Рэшфорда»

Карим Бензема / Фото: Marca

Бывший защитник Ливерпуля Глен Джонсон считает, что форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рэшфорду стоит перейти в Реал. Его цитирует ВВС.

Я не сомневаюсь в том, что «Реал» захочет его подписать, если Маркус будет стоить меньше, чем должен, когда его контракт будет близок к концу. Будет ли он достаточно хорош для того, чтобы заменить Бензема, мы узнаем только тогда, когда он будет регулярно играть в Лиге чемпионов. Но потенциал точно есть.

Маркусу точно нужно выбирать Реал. Это «галактикос», это Мадрид, а хорошо заплатят ему в любом клубе – об этом не надо волноваться.