Названа еще одна причина, по которой Бензема не сыграет в финале ЧМ-2022
Экс-игрок «Ливерпуля»: «С уходом Бензема у «Реала» образуется огромная дыра, они захотят подписать Рэшфорда»
Джонсон считает, что форварду МЮ место в Испании
01 января 15:37
Карим Бензема / Фото: Marca
Бывший защитник Ливерпуля Глен Джонсон считает, что форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рэшфорду стоит перейти в Реал. Его цитирует ВВС.
С уходом Бензема образуется огромная дыра, давайте скажем так. Я большой фанат Рэшфорда, когда он прессингует и находится в своей лучшей форме, его не остановить.
Я не сомневаюсь в том, что «Реал» захочет его подписать, если Маркус будет стоить меньше, чем должен, когда его контракт будет близок к концу. Будет ли он достаточно хорош для того, чтобы заменить Бензема, мы узнаем только тогда, когда он будет регулярно играть в Лиге чемпионов. Но потенциал точно есть.
Маркусу точно нужно выбирать Реал. Это «галактикос», это Мадрид, а хорошо заплатят ему в любом клубе – об этом не надо волноваться.
Ранее стало известно, что МЮ хочет продлить контракт с Рэшфордом.
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