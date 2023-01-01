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Экс-игрок «Ливерпуля»: «С уходом Бензема у «Реала» образуется огромная дыра, они захотят подписать Рэшфорда»

Джонсон считает, что форварду МЮ место в Испании
Футбол Примерa (Испания)
01 января 15:37
Экс-игрок «Ливерпуля»: «С уходом Бензема у «Реала» образуется огромная дыра, они захотят подписать Рэшфорда»
Карим Бензема / Фото: Marca

Бывший защитник Ливерпуля Глен Джонсон считает, что форварду Манчестер Юнайтед Маркусу Рэшфорду стоит перейти в Реал. Его цитирует ВВС.

С уходом Бензема образуется огромная дыра, давайте скажем так. Я большой фанат Рэшфорда, когда он прессингует и находится в своей лучшей форме, его не остановить.

Я не сомневаюсь в том, что «Реал» захочет его подписать, если Маркус будет стоить меньше, чем должен, когда его контракт будет близок к концу. Будет ли он достаточно хорош для того, чтобы заменить Бензема, мы узнаем только тогда, когда он будет регулярно играть в Лиге чемпионов. Но потенциал точно есть.

Маркусу точно нужно выбирать Реал. Это «галактикос», это Мадрид, а хорошо заплатят ему в любом клубе – об этом не надо волноваться.

Ранее стало известно, что МЮ хочет продлить контракт с Рэшфордом.

Петр Приходько
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Теги

Маркус Рэшфорд Карим Бензема

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