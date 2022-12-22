Экс-игрок МЮ – о Санчо: «Он не стоит потраченных на него денег»

Красные дьяволы заплатили Боруссии за вингера 85 миллионов евро

Джейдон Санчо / Фото: Twitter

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер считает, что вингер команды Джейдон Санчо не стоит денег., которые за него заплатил клуб. Его цитирует Sky Sports

О психологических проблемах очень трудно говорить. Все думают, что знают об этом многое, но это не так. И поэтому мне трудно говорить о его менталитете, но я могу сказать, что он был абсолютно бесполезной тратой денег.

Но я также должен сказать, что 60% профессиональных футболистов боролись с теми же психологическими проблемами, с которыми он имеет дело. Он ни в коем случае не уникален.

Но сейчас ему нужно сосредоточиться на выступлениях. Он должен нести ответственность за то, что он не стоит потраченных на него денег и что он ничего не делает правильно на поле. Он замедляет темп и слишком много дриблирует.

Он должен взглянуть на себя в зеркало. Ему нужно понять, почему у него не все выходит. Возможно, он узнает, что «Ман Юнайтед» слишком большой клуб для него. Возможно, ему нужно вернуться в Германию. Даже «Бавария» может быть вариантом

МЮ заплатил за Санчо дортмундской Боруссии 85 миллионов евро. В нынешнем сезона вингер забил 3 мяча и сделал 2 голевую передачу в 14 матчах.