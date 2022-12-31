Роналду: «Моей мечте выиграть чемпионат мира пришел конец»
Экс-игрок «Реала» - о трансфере Роналду: «Саудовская Аравия сойдет с ума»
Португалец перешел в Аль-Наср
Криштиану Роналду / Фото: Marca
Бывший игрок мадридского Реала и сборной Испании Мичел Сальгадо высказался о переходе Криштиану Роналду в Аль-Наср. Его цитирует Sky Sports.
Люди полюбят его. Некоторые критикуют его за то, что он гонится за деньгами и тому подобными вещами, но для мусульманского мира переезд Криштиану Роналду в Саудовской Аравии станет большим событием, а для саудовского футбола – большой надеждой, новыми знаниями и другими позитивными моментами. Саудовская Аравия сойдет с ума от него
Роналду в конце ноября покинул Манчестер Юнайтед и вылетел со сборной Португалии из ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала.
Вчера стало известно, что португалец перешел в Аль-Наср.
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