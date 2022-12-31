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Экс-игрок «Реала» - о трансфере Роналду: «Саудовская Аравия сойдет с ума»

Португалец перешел в Аль-Наср
Футбол В мире
31 декабря 2022г. 10:34
Экс-игрок «Реала» - о трансфере Роналду: «Саудовская Аравия сойдет с ума»
Криштиану Роналду / Фото: Marca

Бывший игрок мадридского Реала и сборной Испании Мичел Сальгадо высказался о переходе Криштиану Роналду в Аль-Наср. Его цитирует Sky Sports.

Люди полюбят его. Некоторые критикуют его за то, что он гонится за деньгами и тому подобными вещами, но для мусульманского мира переезд Криштиану Роналду в Саудовской Аравии станет большим событием, а для саудовского футбола – большой надеждой, новыми знаниями и другими позитивными моментами. Саудовская Аравия сойдет с ума от него

Роналду в конце ноября покинул Манчестер Юнайтед и вылетел со сборной Португалии из ЧМ-2022 на стадии четвертьфинала.

Вчера стало известно, что португалец перешел в Аль-Наср.

Петр Приходько
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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед

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