«Тоттенхэм» составит конкуренцию «Барселоне» за Канте
Экс-игрок сборной Франции: «Карьера Канте подходит к концу»
Хавбек получает много травм и мало играет
22 декабря 14:00
Нголо Канте / Фото: Twitter
Бывший игрок Челси и сборной Франции Франк Лебеф считает, что Нголо Канте вскоре завершит карьеру игрока. Его цитирует ВВС.
Думаю, что карьера Канте подходит к завершению. Похоже, его тело просит уйти из футбола. Ему нужно принять решение. Обсудить все с семьей. Возможно, ему лучше и в самом деле закончить с футболом. Конечно, я не знаю, что будет с его формой. Если он считает, что все еще может помочь Челси, то так тому и быть
Напомним, 31-летний Канте не поехал с Францией на ЧМ-2022 из-за травмы и в текущем сезоне провел за Челси лишь 2 матча. Контракт Канте с Челси заканчивается летом 2023 года.
Ранее была информация, что Барселона хочет подписать Канте бесплатно.
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