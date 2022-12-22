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Экс-защитник МЮ: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду далек от его уровня»

Паркер считает, что португалец также слабее Роналдо, Роналдиньо и Марадоны
Футбол В мире
22 декабря 12:05
Экс-защитник МЮ: «Месси – лучший игрок всех времен. Роналду далек от его уровня»
Фото: ВВС

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Пол Паркер считает, что Лионель Месси гораздо сильнее Криштиану Роналду. Его цитирует Sky Sports.

Месси – лучший игрок всех времен. То, что он делал столько лет, абсолютно безумно. Я действительно его очень уважаю. Это должен быть Месси.

Но старый Роналдо, Роналдо Назарио, должен точно фигурировать в этой дискуссии. Он просто играл с соперниками. Я любил смотреть его игру.

Я никогда не видел, как Диего Марадона играет за клуб, только на YouTube, но я видел его выступления за сборную Аргентины. Он был потрясающим, но я все равно буду считать Месси самым лучшим.

Криштиану Роналду не должен участвовать в подобных дебатах. Из него сделали хорошего игрока, но он далек от уровня Роналдо, Роналдиньо, Марадоны и Месси

Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022, а Роналду вскоре перейдет в Аль-Наср.

Петр Приходько
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Теги

Лионель Месси Криштиану Роналду

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