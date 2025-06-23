Кто выйдет в финал Евро? Месси, ПСЖ и Атлетико рвутся в плей-офф КЧМ. Что посмотреть 23 июня?
Расписание футбольных трансляций игрового дня понедельника
около 1 часа назад
Оба финалиста Евро-2025 (U-19) определятся уже в понедельник, 23 июня. В первом полуфинале зрителей ждет очередная серия противостояния испанцев и немцев. Во втором Нидерланды, которые этим летом пока доминируют в молодежном футболе, сыграют с сенсационной Румынией.
18:00 | U-19. Испания – Германия. Прямая трансляция
21:00 | U-19. Нидерланды – Румыния. Прямая трансляция
На Клубном чемпионате мира-2025 стартует заключительный тур группового этапа. В группе B мадридский Атлетико будет пытаться догнать сенсационного лидера квартета Ботафого. Также на три очка от бразильцев отстает ПСЖ. Однако парижанам предстоит сыграть с аутсайдером, Сиэтлом.
22:00 | Атлетико – Ботафого. Прямая трансляция
22:00 | Сиэтл Саундерс – ПСЖ. Прямая трансляция
В группе A сыграют лидеры квартета Интер Майами и Палмейрас. В случае ничьей результат противостояния Порту и египетского Аль-Ахли уже не будет иметь турнирного значения. Где-то мы уже это видели 🌚
04:00 | Интер Майами – Палмейрас. Прямая трансляция
04:00 | Порту – Аль-Ахли. Прямая трансляция
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