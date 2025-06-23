Сергей Стаднюк

Оба финалиста Евро-2025 (U-19) определятся уже в понедельник, 23 июня. В первом полуфинале зрителей ждет очередная серия противостояния испанцев и немцев. Во втором Нидерланды, которые этим летом пока доминируют в молодежном футболе, сыграют с сенсационной Румынией.

18:00 | U-19. Испания – Германия. Прямая трансляция

21:00 | U-19. Нидерланды – Румыния. Прямая трансляция

На Клубном чемпионате мира-2025 стартует заключительный тур группового этапа. В группе B мадридский Атлетико будет пытаться догнать сенсационного лидера квартета Ботафого. Также на три очка от бразильцев отстает ПСЖ. Однако парижанам предстоит сыграть с аутсайдером, Сиэтлом.

В группе A сыграют лидеры квартета Интер Майами и Палмейрас. В случае ничьей результат противостояния Порту и египетского Аль-Ахли уже не будет иметь турнирного значения. Где-то мы уже это видели 🌚