Кучер сообщил, в какой команде будет играть Ракицкий в новом сезоне

Опытный игрок не планирует завершать карьеру

1 день назад

Фото: ФК Чорноморець
Фото: ФК Черноморец
Павел Василенко

Павел Василенко

Главный тренер Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» рассказал о судьбе в одесской команде 35-летнего центрального защитника Ярослава Ракицкого, после вылета в Первую лигу.

«Я говорил с Ярославом на эту тему. Он сказал, что не против остаться в "Черноморце" и помочь ему в Первой лиге», – сказал Кучер.

Ракицкий пришел в Черноморец в марте на правах свободного агента. Контракт защитника с одесским клубом действует до 30 июня этого года.

Ракицкий провел за одесскую команду девять матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

Черноморец финишировал на последнем, 16-м месте в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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