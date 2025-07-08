Кукурелья – перед игрой с Флуминенсе: «Это — команда очень высокого уровня»
Марк Кукурелья поделился своими ожиданиями от матча против Флуминенсе
около 1 часа назад
Защитник Челси Марк Кукурелья высказался о полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира-2025, в котором его команда встретится с Флуминенсе.
«Мы посмотрели несколько их матчей. У них отличные игроки, они очень мотивированы, и у них есть Тиаго Силва. Он — легенда футбола, игрок высочайшего уровня. Он играл только за большие клубы.
Он написал мне перед матчем 1/4 финала: «Вперед, надеюсь, увидимся через несколько дней». Я ответил: «Вперед!». У нас есть возможность снова сыграть против него, и, надеюсь, нам удастся победить в этом матче и выйти в финал, как мы и планируем.
Флуминенсе — команда очень высокого уровня. На этом турнире они показали, почему дошли до решающих стадий», — приводит слова Кукурельи Goal.com.
Напомним, встреча между Флуминенсе и Челси пройдет сегодня, 8 июля, и начнется в 22:00.
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