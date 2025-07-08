Защитник Челси Марк Кукурелья высказался о полуфинальном поединке Клубного чемпионата мира-2025, в котором его команда встретится с Флуминенсе.

«Мы посмотрели несколько их матчей. У них отличные игроки, они очень мотивированы, и у них есть Тиаго Силва. Он — легенда футбола, игрок высочайшего уровня. Он играл только за большие клубы.

Он написал мне перед матчем 1/4 финала: «Вперед, надеюсь, увидимся через несколько дней». Я ответил: «Вперед!». У нас есть возможность снова сыграть против него, и, надеюсь, нам удастся победить в этом матче и выйти в финал, как мы и планируем.

Флуминенсе — команда очень высокого уровня. На этом турнире они показали, почему дошли до решающих стадий», — приводит слова Кукурельи Goal.com.