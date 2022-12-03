Слезы Лукаку. Как Анри успокаивал форварда после вылета Бельгии из ЧМ-2022
Куртуа: «Вылет с чемпионата мира все еще приносит боль»
Вратарь надеется выступить на следующем ЧМ
Фото: Marca
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями в своем Twitter от вылета Бельгии из ЧМ-2022.
«Мы приносим извинения всем болельщикам, которые всегда с нами. Можем только обещать, что приложим все силы и предпримем новую попытку. Спасибо вам за поддержку.
Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.
Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно тренера Роберто Мартинеса за проведенное вместе время».
Бельгия не вышла из группы.
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