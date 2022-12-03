Куртуа: «Вылет с чемпионата мира все еще приносит боль»

Фото: Marca

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями в своем Twitter от вылета Бельгии из ЧМ-2022.

Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно тренера Роберто Мартинеса за проведенное вместе время».