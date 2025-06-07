Квалификация ЧМ-2026. Сборная Англии победила Андорру, Мальта сыграла вничью с Литвой.

Завершились три поединка квалификации на чемпионат мира-2026

около 15 часов назад

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павел Василенко

Павел Василенко

В третьем туре отбора ЧМ-2026 сборная Англии на выезде минимально победила команду Андорры с счетом 1:0. В начале второго тайма отличился форвард Гарри Кейн.

В других матчах дня Босния и Герцеговина дома победила Сан-Марино (1:0), а сборные Мальты и Литвы сыграли вничью – 0:0.

Отбор ЧМ-2026, 3 тур

Андорра – Англия – 0:1

Гол: Кейн, 50.

Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0

Гол: Джеко, 66.

Мальта – Литва – 0:0

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