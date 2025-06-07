Квалификация ЧМ-2026. Сборная Англии победила Андорру, Мальта сыграла вничью с Литвой.
Завершились три поединка квалификации на чемпионат мира-2026
около 15 часов назад
Фото: Getty Images
В третьем туре отбора ЧМ-2026 сборная Англии на выезде минимально победила команду Андорры с счетом 1:0. В начале второго тайма отличился форвард Гарри Кейн.
В других матчах дня Босния и Герцеговина дома победила Сан-Марино (1:0), а сборные Мальты и Литвы сыграли вничью – 0:0.
Отбор ЧМ-2026, 3 тур
Андорра – Англия – 0:1
Гол: Кейн, 50.
Босния и Герцеговина – Сан-Марино – 1:0
Гол: Джеко, 66.
Мальта – Литва – 0:0
Поделиться