Самый большой в истории ЧМ-2026 начнется через год в трех странах мира. Впервые в турнире сыграют 48 команд (на Qatar-2022 участвовали 32 команды). Из опубликованных Sports24.kz новостей известно, что в финальную стадию уже вышли 13 участников, 10 из которых прошли процесс квалификации, а 3 автоматически получили путевки на турнир, поскольку являются хозяевами ЧМ.

Характеристика квалификаций в разных конфедерациях

В Южной Америке Аргентина, которая уже пробилась в финальную стадию, добавила еще несколько команд.

Место в финале забронировала Бразилия вместе с Эквадором:

Эквадор и Бразилия завершили свою встречу вничью;

Результаты встречи с Парагваем дали бразильцам 1 очко;

Эквадорцам удалось добыть очко во время игры с Перу.

Окончательный список завершат Колумбия, Парагвай, Уругвай. Эти участники находятся в «зоне выхода».

Южная Корея. Они победили Кувейт и Ирак. Сборная этой страны в 11-й раз будет бороться за звание лучшей на чемпионате мира.

Иордания. Ей удалось выиграть у Омана и обеспечить себе первый выход на турнир в истории страны.

5 июня узбеки сыграли вничью 0:0 в Абу-Даби. Сборная Узбекистана станет третьим представителем на чемпионате мира.

Австралия. Опережала Саудовскую Аравию, забив соперникам 2 гола. Достаточно было не дать австралийцам обыграть себя с победным результатом. Но спортсмены превзошли намеченные цели и получили возможность уже вшестое участвовать в ЧМ.

В Азии на 17 июля намечена жеребьевка среди участников четвертого отборочного этапа. Те сборные, которые займут первые позиции, поедут на чемпионат мира.

Кто еще попадает на чемпионат

Процесс отбора в Океании приближается к завершению. Новая Зеландия завоевала место на чемпионате мира по футболу, обойдя Новую Каледонию. В Европе и Африке отбор продолжится. В зоне ЕС квалификации закончатся 26 марта, а в Центральной и Северной Америке, а также в Африке - осенью 25-го. Известно, что будет девять команд из Африки и 16 - из Европы.