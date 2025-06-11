Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный после заключительного матча сборной Украины на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) раскритиковал защитника «сине-желтых» Илью Забранного за приспущенные гетры.

Я скажу, пусть, может, на меня кто-то и обидится, но… Мне не понравились околофутбольные моменты.

Почему Забарный играет в коротких гетрах? Зачем он их спустил? Ну не идёт это ему. Он же высокий, а спустил гетры и кажется ниже ростом. Ну он же красивый парень. Как говорил один писатель, в человеке должно быть всё прекрасно.

Девушки вот любят футболистов, это ведь не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами, — заявил Кварцяный в интервью Blik.