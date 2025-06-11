Кварцяний нашёл, за что раскритиковать дважды лучшего игрока сборной Украины в Канаде
Забарный дважды признавался «Львом матча» на Canadian Shield
13 минут назад
Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный после заключительного матча сборной Украины на Canadian Shield против Новой Зеландии (2:1) раскритиковал защитника «сине-желтых» Илью Забранного за приспущенные гетры.
Я скажу, пусть, может, на меня кто-то и обидится, но… Мне не понравились околофутбольные моменты.
Почему Забарный играет в коротких гетрах? Зачем он их спустил? Ну не идёт это ему. Он же высокий, а спустил гетры и кажется ниже ростом. Ну он же красивый парень. Как говорил один писатель, в человеке должно быть всё прекрасно.
Девушки вот любят футболистов, это ведь не секрет. Любят и пьяных, и обкуренных, и грубых, но не со спущенными гетрами, — заявил Кварцяный в интервью Blik.
Ранее был назван лучший игрок матча Новая Зеландия – Украина. Футболист, получивший премию, прокомментировал победу «сине-желтых».
Также главный тренер сборной Украины Ребров сравнил матчи против Канады и Новой Зеландии.
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