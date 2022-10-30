Лэмпард: «Я очень доволен Миколенко, он стал неотъемлемой частью «Эвертона»

Украинец сыграл во всех матчах АПЛ в этом сезоне

Виталий Миколенко / Фото: Эвертон

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру украинца Виталия Миколенко в нынешнем сезоне. Специалиста цитирует пресс-служба «ирисок».

«Я очень доволен Миколенко. Он скромный парень, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – восхищает, и я знаю, что он может стать еще лучше».

Отметим, Миколенко сыграл во всех матчах АПЛ за «Эвертон» в этом сезоне и часто получает наивысшие оценки.