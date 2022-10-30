Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:15
Смешанные единоборства. Combate Global
11:50
Баскетбол. Латвийско-Эстонская лига. Прометей - Тарту Юликол

Лэмпард: «Я очень доволен Миколенко, он стал неотъемлемой частью «Эвертона»

Украинец сыграл во всех матчах АПЛ в этом сезоне
Футбол Украинские легионеры
30 октября 08:55
Лэмпард: «Я очень доволен Миколенко, он стал неотъемлемой частью «Эвертона»
Виталий Миколенко / Фото: Эвертон

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру украинца Виталия Миколенко в нынешнем сезоне. Специалиста цитирует пресс-служба «ирисок».

«Я очень доволен Миколенко. Он скромный парень, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – восхищает, и я знаю, что он может стать еще лучше».

Отметим, Миколенко сыграл во всех матчах АПЛ за «Эвертон» в этом сезоне и часто получает наивысшие оценки.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Миколенко Эвертон Фрэнк Лэмпард

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Миколенко – в числе 11 лучших игроков тура АПЛ
Миколенко – в числе 11 лучших игроков тура АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
31 октября 18:10
Стала известна оценка Миколенко за последний матч «Эвертона» в АПЛ
Стала известна оценка Миколенко за последний матч «Эвертона» в АПЛ
Футбол Украинские легионеры
23 октября 10:05
«Эвертон» Миколенко разгромил «Кристал Пэлас»
«Эвертон» Миколенко разгромил «Кристал Пэлас»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 октября 19:04
«Эвертон» с Миколенко проиграл второй матч подряд в АПЛ
«Эвертон» с Миколенко проиграл второй матч подряд в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19 октября 23:26
NAVI провели благотворительный матч с Зинченко, Миколенко и «Лаченом»
NAVI провели благотворительный матч с Зинченко, Миколенко и «Лаченом»
Киберспорт
17 октября 09:59
Оборона «Эвертона» с Миколенко дважды пропустила от «Тоттенхэма». Украинец заработал предупреждение
Оборона «Эвертона» с Миколенко дважды пропустила от «Тоттенхэма». Украинец заработал предупреждение
Футбол Премьер-Лига (Англия)
15 октября 21:26

Новости: Футбол

Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Срна после 1:1 с «Реалом» потребовал от команды показывать такой же уровень в каждом матче
Лига чемпионов UEFA
12:03
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Арабы уже не держат. Ребров может возглавить сборную Украины раньше, чем ожидалось
Сборная Украины
11:31
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Форвард «Кривбасса» считает, что решающим фактором поражения «Динамо» стали детские ошибки
Украинская Премьер-лига
10:59
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Де Дзерби попытается забрать экс-подопечного в «Шахтере» к себе в АПЛ
Украинская Премьер-лига
10:34
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Украинская Премьер-лига
10:18
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Известно о травмах в «Шахтере» перед важнейшим матчем с «Лейпцигом»
Лига чемпионов UEFA
09:53
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Гура: «Шахтер» – единственный наш представитель в Лиге чемпионов. Это была лакмусовая бумага для ребят»
Украинская Премьер-лига
09:31
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
«Милан» продлил контракт с Пиоли после сенсационного поражения
Серия А (Италия)
09:19
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Бондарь: «Мудриком не просто так интересуются топовые клубы. Это результат работы»
Лига чемпионов UEFA
08:53
Все новости

Популярные новости

Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Усика попыталась ударить женщина на красной дорожке
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 12:31
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Жена Усика продемонстрировала аппетитные формы в купальнике
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:52
6
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Белодед продемонстрировала фигуру в спортивной одежде
Дзюдо
26 октября 08:26
1
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Во время матча АЕК – «Динамо» стюард отобрал у девушки плакат с надписью «россия – страна-террорист». Видео
Футбол Лига Европы UEFA
28 октября 10:45
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бивол назвал главное преимущество Усика над Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 октября 12:59
1
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Главный тренер «Селтика»: «Шахтер» забил гол мирового уровня»
Футбол Лига чемпионов UEFA
26 октября 18:26
Все новости