Стала известна оценка Миколенко за последний матч «Эвертона» в АПЛ
Лэмпард: «Я очень доволен Миколенко, он стал неотъемлемой частью «Эвертона»
Украинец сыграл во всех матчах АПЛ в этом сезоне
30 октября 08:55
Виталий Миколенко / Фото: Эвертон
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил игру украинца Виталия Миколенко в нынешнем сезоне. Специалиста цитирует пресс-служба «ирисок».
«Я очень доволен Миколенко. Он скромный парень, у которого много работы на футбольном поле. Но то, как он становится неотъемлемой частью «Эвертона» – восхищает, и я знаю, что он может стать еще лучше».
Отметим, Миколенко сыграл во всех матчах АПЛ за «Эвертон» в этом сезоне и часто получает наивысшие оценки.
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