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Лапорта: «Первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания»
Клуб поддержал тренера
22 декабря 20:32
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил слова поддержки через пресс-службу клуба главному тренеру Хави.
«Если мы собираемся выигрывать трофеи, то лучшая поддержка, на которую мы можем надеяться, это Хави и весь его персонал. Это люди, которым мы можем доверять и которые знают, что такое «Барселона». Проект Хави по-настоящему начался только в этом году, когда мы смогли поговорить о том, какие футболисты ему были нужны. Но я знаю, что он также очень верит в нашу академию, где у нас есть многообещающие игроки.
Его первый год превзошел все ожидания. Он играл за «Барсу» и идеально знает это место. С ним приятно разговаривать и оценивать ситуацию в перспективе. Он знает, как должна играть эта команда, и знает, как вести себя с игроками. Для меня большая честь, что он тренирует нашу команду».
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