Лапорта: «Первый год Хави в «Барселоне» превзошел все ожидания»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил слова поддержки через пресс-службу клуба главному тренеру Хави.

Его первый год превзошел все ожидания. Он играл за «Барсу» и идеально знает это место. С ним приятно разговаривать и оценивать ситуацию в перспективе. Он знает, как должна играть эта команда, и знает, как вести себя с игроками. Для меня большая честь, что он тренирует нашу команду».