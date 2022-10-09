«Лечче» смог отыграться в меньшинстве, но Дибала принес победу «Роме»

Столичный клуб приблизился к четверке лидеров

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В девятом туре итальянской Серии А «Рома» в родных стенах обыграла «Лечче».

В самом дебюте игры счет открыл Смоллинг. А уже в середине первого тайма Юлманд оставил свою команду в меньшинстве.

Тем не менее, Эспето еще до перерыва сравнял счет. Правда, в начале второго тайма Дибала реализовал пенальти и принес «волкам» победу.

«Рома» набрала 19 очков и вплотную приблизилась к «Милану» и «Удинезе». У «Аталанты» Руслана Малиновского 21 пункт, у «Наполи» – 23.

Серия А, 9 тур

«Рома» – «Лечче» 2:1

Голы: Смоллинг, 6, Дибала, 48 (пен.) – Эспето, 39

«Рома»: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини (Кумбула, 88), Рожер, Винья (Спинаццола, 46), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Абрахам, 46), Залевски, Дибала (Матич, 50), Белотти (Шомуродов, 77).

«Лечче»: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Пеццелла, Юлманд, Аскильдсен (Хельгасон, 71), Гонсалес (Блен, 46), Банда (Коломбо, 81), Сисей (Уден, 90), Эспето (Ди Франческо, 71).

Предупреждения: Рожер, Манчини – Умтити, Ди Франческо

Удаление: Юлманд