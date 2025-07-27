Павел Василенко

Бывший нападающий Кёльна, Боруссии Менхенгладбах, Севильи и Торино Тони Польстер потерял миллионы евро, сообщают немецкие СМИ.

Легендарный австрийский форвард вложил огромные деньги в бизнес своего хорошего друга, бывшего футбольного агента и адвоката Скендера Фани.

Фани, который умер два года назад, был связан с известными трансферами, такими как Ханс Кранкль в Барселону и Херберт Прохазка в Интер. После смерти 83-летнего агента появились истцы, требующие около десяти миллионов евро. Среди кредиторов – лучший бомбардир сборной Австрии Польстер.

«Да, это правда. Меня обманули на крупную сумму», – признается Тони изданию Heute.

Речь идет о двух «больших» шестизначных суммах, связанных со строительством.

«Так ничего и не было построено», – добавляет бывший форвард немецких клубов.

По имеющейся информации, иски поданы другими известными футболистами.