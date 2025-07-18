Павел Василенко

Сообщается, что дом чемпиона Европы 1984 Мишеля Платини был ограблен.

Ограбления с взломом в домах футболистов становятся все более распространенными. На этот раз объектом нападения стала собственность легендарного французского игрока сборной.

Чемпион Европы и трехкратный обладатель «Золотого мяча» в пятницу утром услышал тревожный шум, доносящийся из сада.

По сообщениям RTL, Платини заметил человека в капюшоне, который, увидев его, сбежал. Полиция начала расследование.

Инцидент произошел в городе Кассис, примерно в 30 километрах от Марселя. В результате взлома бывший вице-президент ФИФА понес значительные материальные потери.

Главной добычей вора стали кубки и медали, собранные французом в его доме. По данным французских СМИ, всего было украдено около 20 экземпляров.

Платини провел 72 матча за сборную Франции, забив 41 гол. Наибольшего успеха он достиг в составе Ювентуса, дважды выиграв Серию А и один раз Лигу чемпионов.