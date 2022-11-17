Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
11:55
Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал боссов клуба разорвать контракт с Роналду

Экс-защитник «красных дьяволов» раскритиковал поведение звездного португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17 ноября 22:12
Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал боссов клуба разорвать контракт с Роналду
Гарри Невилл / Фото - football365
Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл в интервью Sky Sports поделился мыслями о будущем португальской звезды Криштиану Роналду в манкунианском клубе.

«Не думаю, что Роналду еще хочет играть за «Манчестер Юнайтед», иначе он не делал бы это интервью. Он знал, какие будут заголовки и знал, что это будет означать конец его карьеры в клубе. Мне интересно, что делает руководство МЮ. Они должны разорвать контракт с Роналду, иначе будет создан прецедент, после которого каждый игрок сможет критиковать клуб в будущем».


«Я, вместе с большим количеством фанатов МЮ, соглашаюсь с некоторой частью сказанного Криштиану. Но реальность в том, что если ты работник компании и говоришь такие вещи, то ты должен быть уволен. Это то, что должно сделать МЮ в ближайшие несколько дней».


Напомним, в интервью The Sun Роналду жестко проехался по Уэйну Руни и Невиллу.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Футбол Чемпионат мира по футболу
10:30
В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
В МЮ отказались разрывать контракт с Роналду прямо сейчас
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 20:17
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
В МЮ готовы запретить Роналду возвращаться в клуб после чемпионата мира
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 17:24
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
МЮ начал принимать ответные меры на интервью Роналду. Конкретики не будет, пока процесс не будет завершен
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 16:21
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Роналду признался, что может завершить карьеру уже в 2022-м году при одном условии
Футбол Чемпионат мира по футболу
18 ноября 13:23
18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе
18-летний вингер МЮ признан лучшим игроком месяца в клубе
Футбол Премьер-Лига (Англия)
18 ноября 11:50

Новости: Футбол

Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Амаш таки сыграет за «Днепр-1» против «Шахтера». За день до матча он был в сборной Алжира
Украинская Премьер-лига
12:08
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Испанский гранд близок к подписанию защитника «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
11:53
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Тренер другого участника ЧМ заявил, что было бы несправедливо, если бы Месси не выиграл турнир
Чемпионат мира по футболу
11:29
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Рябоконь: «Быстро вспомнил, как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять из автомата»
Украинская Премьер-лига
11:12
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Уход легендарного игрока заставил «Барселону» задуматься о Гвардиоле
Примерa (Испания)
10:46
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира-2022 в Катаре. В ожидание старта турнира. Обновляется
Чемпионат мира по футболу
10:30
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Месси выбирает между возвращением в «Барселону» и к Гвардиоле
Лига 1 (Франция)
10:15
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
На болотах все еще верят в то, что им дадут провести Суперкубок UEFA
Суперкубок UEFA
09:50
Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Превью Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира
Чемпионат мира по футболу
09:40
Все новости

Популярные новости

Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Чисора считает, что оправил Усика в нокдаун. А, что скажете вы? Видео момента
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 13:40
3
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Бедняжка. Украинский форвард, сбежавший из страны 24-февраля, заявил, что прошлый сезон был самым сложным в его карьере
Футбол Украинские легионеры
18 ноября 13:05
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Фьюри назвал место проведения поединка с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 11:59
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Мейвезер «неожиданно» нокаутировал блогера Deji
Бокс Профессиональный бокс
14 ноября 07:15
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Джойс уверен, что у Усика отберут чемпионский пояс
Бокс Профессиональный бокс
17 ноября 07:50
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
«Умер дядя и родился мертвый ребенок». Фьюри вспомнил, как в такой ужасной ситуации помог Владимир Кличко
Бокс Профессиональный бокс
15 ноября 15:31
Все новости