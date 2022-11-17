Роналду: «Верю, что ЧМ в Катере будет самым лучшим в истории»
Легенда «Манчестер Юнайтед» призвал боссов клуба разорвать контракт с Роналду
Экс-защитник «красных дьяволов» раскритиковал поведение звездного португальца
17 ноября 22:12
Гарри Невилл / Фото - football365Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл в интервью Sky Sports поделился мыслями о будущем португальской звезды Криштиану Роналду в манкунианском клубе.
«Не думаю, что Роналду еще хочет играть за «Манчестер Юнайтед», иначе он не делал бы это интервью. Он знал, какие будут заголовки и знал, что это будет означать конец его карьеры в клубе. Мне интересно, что делает руководство МЮ. Они должны разорвать контракт с Роналду, иначе будет создан прецедент, после которого каждый игрок сможет критиковать клуб в будущем».
«Я, вместе с большим количеством фанатов МЮ, соглашаюсь с некоторой частью сказанного Криштиану. Но реальность в том, что если ты работник компании и говоришь такие вещи, то ты должен быть уволен. Это то, что должно сделать МЮ в ближайшие несколько дней».
Напомним, в интервью The Sun Роналду жестко проехался по Уэйну Руни и Невиллу.
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