Легенда сборной Англии: «Этот пенальти будет причинять Кейну больна всю оставшуюся жизнь»

Гарри Кейн / Фото: Getty Images

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался в своем Twitter о незабитом пенальти Гарри Кейном в 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

Этот пенальти будет причинять Гарри боль всю оставшуюся жизнь.

Но он сделает это снова, будет требовать мяч, потому что это именно то, что делают нападающие