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Легенда сборной Англии: «Этот пенальти будет причинять Кейну больна всю оставшуюся жизнь»

Форвард не забил, а его команда вылетела из чемпионата мира
Футбол Чемпионат мира по футболу
31 декабря 2022г. 13:18
Легенда сборной Англии: «Этот пенальти будет причинять Кейну больна всю оставшуюся жизнь»
Гарри Кейн / Фото: Getty Images

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался в своем Twitter о незабитом пенальти Гарри Кейном в 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

Нападающие — это не просто голы. Это также промахи.

Этот пенальти будет причинять Гарри боль всю оставшуюся жизнь.

Но он сделает это снова, будет требовать мяч, потому что это именно то, что делают нападающие


Обзор плачевного для англичан матча с Францией на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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Теги

Харри Кейн сборная Англии (футбол)

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