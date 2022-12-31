Саутгейт может быть уволен из сборной Англии
Легенда сборной Англии: «Этот пенальти будет причинять Кейну больна всю оставшуюся жизнь»
Форвард не забил, а его команда вылетела из чемпионата мира
31 декабря 2022г. 13:18
Гарри Кейн / Фото: Getty Images
Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер высказался в своем Twitter о незабитом пенальти Гарри Кейном в 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции (1:2).
Нападающие — это не просто голы. Это также промахи.
Этот пенальти будет причинять Гарри боль всю оставшуюся жизнь.
Но он сделает это снова, будет требовать мяч, потому что это именно то, что делают нападающие
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