Бывший футболист Шахтера Виктор Грачев высказался по матчу-ответу 2 квалификационного раунда Лиги Европы против Бешикташа. Его слова приводит Sport.ua.

Если донетчанам удастся показать хотя бы приблизительно тот футбол, который они продемонстрировали в Стамбуле, путёвка в следующий раунд будет в кармане. Мне сложно сказать, какую тактику выберет турецкая команда, но я уверен в одном, что Шахтёр будет играть на победу.

Конечно, после 2:4 нужно идти вперёд, они не будут сдаваться, но украинская команда не даст сопернику развернуться в полную силу. Но это не значит, что поединок будет лёгким для донетчан. Придётся попотеть. Я не вижу, за счёт чего турки за неделю могут прибавить, - рассказал Грачов.