Знаменитый итальянский тренер Невио Скала, который привёл Шахтёр к первому чемпионству в Украине, рассказал, почему в середине 2000-х ушёл из футбола. Его слова приводит «УФ».

После Шахтёра я работал в Москве со Спартаком. Потом я решил посвятить свое время семье и своей великой страсти: сельскому хозяйству. Я горжусь этим решением. Отступал от него лишь раз – в тот сложный момент, когда нужно было помочь Парме. Я счастливый человек. С моими детьми мы производим натуральные вина и много других органических продуктов. Недавно мы отмечали 55 лет свадьбы, - рассказал Скала.

Невио Скала работал в Шахтёре с 2002 по 2003 год, одержав с донетчанами золотой дубль (победа в ЧУ + Кубок Украины).