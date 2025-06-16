Экс-футболист Ворсклы Йован Маркоски в интервью XSPORT отреагировал на вылет полтавского клуба в Первую лигу в стыковых матчах с Кудривкой (2:1, 0:1 - 3-4 по пенальти).

Был на обеих играх с Кудривкой. Неприятно вылетать, когда почти 30 лет Ворскла провела в высшем дивизионе, но я надеюсь, что руководители смогут провести работу над ошибками и вернуться через год назад. Самое главное, чтобы клуб продолжил существовать. Все это безусловно влияет [долги, трансферный бан]. Когда большие долги - это очень плохо.

Давление на ветеранов? Я скажу, что как раз от Бацулы, Скляра и Пердуты было чрезмерное желание. Когда ты находишься в яме, то тяжело выбираться. Реализуй все моменты в первой игре с Кудривкой и все могло быть иначе. Здесь уже включается психология. Нельзя сказать, что соперник был слабым. Они забили на Оболони гол, который оставил их в борьбе и смогли переломить все на свою сторону. Кудривка не опускала руки, играла в футбол, и бог наградил их больше, чем Ворсклу.