Павел Василенко

Бывшего футболиста сборной Англии Пола Гаскойна доставили в больницу после того, как он потерял сознание в доме своего близкого друга Стива Фостера.

Как сообщает The Sun, Фостер рассказал, что легендарный Газза был почти без сознания, когда его нашли, и была немедленно вызвана скорая помощь. После госпитализации его состояние стабилизировалось.

«Его состояние сейчас стабильное, но он остается в больнице и переведен в другую палату. Это лучшее место для него сейчас», – сказал Фостер.

58-летний Гаскойн стал национальным героем во время чемпионата мира 1990 года в Италии, где он покорил сердца болельщиков своей игрой и стал одним из символов английского футбола. В том же году его признали спортсменом года в Англии.

Известный своей непредсказуемой поведением на поле и за его пределами, Гаскойн на протяжении более десяти лет был любимой фигурой среди футбольных болельщиков по всему миру.

К сожалению, его жизнь после окончания профессиональной карьеры была отмечена многочисленными скандалами, борьбой с алкоголизмом и депрессией. Он несколько раз попадал в реабилитационные центры.

Фостер отметил, что за последние 24 часа Пол получил много сообщений со словами поддержки и любви.

«Он получил так много добрых пожеланий от старых друзей и людей, которые его любят. Они желают ему скорейшего выздоровления и надеются вскоре снова увидеть его в строю», – сказал он.

Гаскойн остается под наблюдением врачей, семья и друзья надеются на его скорейшее выздоровление.