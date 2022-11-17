Ибрагимович: «Родители Мбаппе должны заткнуться»
Легендарный Ибрагимович не планирует завершать карьеру
Шведская звезда готов вскоре вернуться на поле после серьезной травмы
17 ноября 21:31
Златан Ибрагимович / Фото - cnnportugal.iol.ptЗвездный шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз заявил, что не намерен завершать профессиональную карьеру игрока.
Цитирует Златана в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.
«Я хочу поскорее вернуться на поле. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что вернусь очень скоро».
Напомним, что Златан в мае получил травму ахилла, из-за которой выбыл из строя на 7-8 месяцев. Контракт 41-летнего игрока с «Миланом» завершается в конце сезона.
Ранее Ибрагимович назвал худшее воспоминание в своей карьере.
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