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Легендарный Ибрагимович не планирует завершать карьеру

Шведская звезда готов вскоре вернуться на поле после серьезной травмы
Футбол Серия А (Италия)
17 ноября 21:31
Легендарный Ибрагимович не планирует завершать карьеру
Златан Ибрагимович / Фото - cnnportugal.iol.pt
Звездный шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз заявил, что не намерен завершать профессиональную карьеру игрока.

Цитирует Златана в Twitter известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Я хочу поскорее вернуться на поле. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, что вернусь очень скоро».


Напомним, что Златан в мае получил травму ахилла, из-за которой выбыл из строя на 7-8 месяцев. Контракт 41-летнего игрока с «Миланом» завершается в конце сезона.

Ранее Ибрагимович назвал худшее воспоминание в своей карьере
Владимир Кириченко
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Теги

Златан Ибрагимович Милан

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