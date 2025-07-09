Павел Василенко

Бывший итальянский футболист Джорджо Кьеллини присоединится к Лос-Анджелесу и войдет в группу владельцев клуба.

40-летний Кьеллини, который провел почти два десятилетия в Ювентусе, перешел в Лос-Анджелес в 2022 году, завершив свою игровую карьеру.

В прошлом году он работал там тренером по развитию игроков.

«Это амбициозная организация, созданная выдающимися людьми и поддерживаемая сообществом, где чувствуешь себя как дома. Именно поэтому в прошлом году я выразил желание стать ее совладельцем, и теперь горжусь тем, что продолжаю этот путь и поддерживаю проект, в который глубоко верю», – заявил Кьеллини.

Защитник завершил карьеру в 2023 году. Он выиграл девять титулов Серии A с Ювентусом и чемпионат Европы 2020 года со сборной Италии. Последние два сезона он провел в Лос-Анджелесе, где сыграл 45 матчей.

За годы в Ювентусе Кьеллини трижды признавался лучшим защитником Серии A и пять раз был номинирован на включение в команду года итальянской лиги.