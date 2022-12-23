«Готовился к этому месяц». Очоа рассказал, как отбил пенальти от Левандовски
Легендарный мексиканский вратарь в 37-лет стал игроком клуба Серии А
Очоа перешел в Салернитану
23 декабря 12:34
Гильерме Очоа / Фото: Twitter
Голкипер сборной Мексики Гильерме Очоа перешел в Салернитану, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
37-летний Очоа перебрался в Серию А на правах свободного агента. Последним его клубом была Америка.
Напомним, Очоа со сборной Мексики на ЧМ-2022 не смог выйти из группы, где также выступали Аргентина, Саудовская Аравия и Польша.
Комментарии 0